Saudi Aramcо о поисках поставщиков нефтегазовых компонентов и услуг в Каспийском регионе

В настоящее время Saudi Aramcо занимается поиском поставщиков материалов, нефтегазовых компонентов и услуг в регионе, сообщили Trend в компании, комментируя вопрос о принятых решениях в отношении операций Aramco во всем мире, повлиявших на ее работу в Азербайджане, передает Day.Az.

Как отметили в компании, Saudi Aramco оценивает каждый новый проект развития бизнеса с учетом различных факторов, включая планирование, экономику и стратегию.

"В настоящее время мы занимаемся поиском поставщиков материалов, поставщиков и вендоров нефтегазовых компонентов и услуг в регионе. Это дает уникальную возможность производителям, поставщикам и вендорам услуг в Центральной Азии принять участие и ознакомиться с общими процедурами, правилами и программами стимулирования, которые Aramco может облегчить для инвесторов", - сказали в компании.

По словам собеседника агентства, эта инициатива является частью программы "In Kingdom Total Value Add " (IKTVA), экономической инициативы Aramco, ориентированной на работу с производителями, поставщиками и вендорами для расширения сферы развития их бизнеса и услуг в Саудовской Аравии.

Отметим, что Saudi Aramco - национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.