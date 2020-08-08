Палата аудиторов Азербайджана нацелена на увеличение прозрачности в экономике
B Азербайджане в последние годы уделяется особое внимание применению международных стандартов в сфере учета, отчетности и аудита, с целью расширения прозрачности в экономике страны.
Как передает Day.Az, об этом сказал Trend председатель Палаты аудиторов Азербайджана Вахид Новрузов.
По его словам, к этому обязывают поручения Президента страны и требования принятых национальных программ в области борьбы с коррупцией и незаконным оборотом денежных средств.
"Это не случайно. Прозрачность и отчетность это основа для устойчивой и стремительно развивающейся экономики. Мировая практика показывает, что только прозрачная экономика может быть устойчивой, стремительно развиваться и активно привлекать зарубежные инвестиции", - сказал он.
Как отметил председатель, в сфере независимого аудита применение международных стандартов в Азербайджане началось с 2010 года.
"Этому предшествовала огромная подготовительная работа по переводу и редактированию международных стандартов аудита с одобрением Международной федерации бухгалтеров, а также издания сборников стандартов на азербайджанском языке", - сказал Новрузов.
Другими словами, по словам Новрузова, международные стандарты аудита и поправки к ним регулярно переводятся и доводятся до сведения аудиторов с целью их применения.
"Для изучения международного опыта мы сотрудничаем с нашими зарубежными коллегами и обеспечиваем участие аудиторов в семинарах и конференциях. Соответствующим структурным подразделением Палаты оказывается помощь независимым аудиторам и аудиторским организациям, получившим разрешение на эту деятельность", - сказал председатель.
Отметим, что Палата аудиторов Азербайджана является независимым органом финансового контроля. Палата аудиторов Азербайджана завершила 2019 год с прибылью в восемь тысяч манатов. На первое января текущего года активы Палаты аудиторов составили 474 тысячи манатов, что на 9,7 процента больше, чем годом ранее.
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