Минтруда продолжает цифровизацию предоставляемых населению услуг

Министерство труда и социальной защиты Азербайджана ведет серьезную работу по дальнейшей цифровизации услуг, предоставляемых населению.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева, в результате этой работы число проактивных услуг должно дойти до 90 из 132.

Он отметил, что в период особого карантинного режима работа Министерства в направлении электронного правительства с прошлого года дала положительные результаты. В этот период граждане получили возможность пользоваться услугами, не выходя из дома, без контакта с должностными лицами.

Было отмечено, что в первые шесть месяцев текущего года 53 тысячам граждан были заранее назначены и выплачены пенсии и пособия, а также выдано 325 тысяч электронных справок в сфере труда, занятости и социальной защиты.

Заявления на единовременные выплаты, а также перечисление средств также осуществлялись в электронном виде.