В Азербайджане доля страхования в ВВП может увеличится

Чтобы полностью использовать потенциал страхового рынка должны быть решены многие проблемы. При этом доля страхования в ВВП может вырасти на два или три процента,

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА).

По данным АСА, это является трудоемким процессом и не стоит ждать решения в кратчайшие сроки. Но сегодня азербайджанские страховые компании развиваются, используя мировой опыт и действуют на основе международных стандартов.

По заявлениям ассоциации, страховой сектор непосредственно пострадал от воздействия пандемии. Поскольку характеристики страховых продуктов различны, то на каждый продукт пандемия повлияла по-разному. Спрос клиентов на некоторые продукты практически упал, а на некоторые незначительно уменьшился. Несмотря на это, страховые компании поставили перед собой цель предоставлять клиентам максимальные услуги: все заявки принимались онлайн или по телефону, так как закрытие офисов сделало невозможным прием клиентов face to face.

Отметим, что ассоциация была зарегистрирована 29 декабря 2006 года в министерстве юстиции Азербайджана с целью содействия развитию страховых и перестраховочных компаний, действующих в Азербайджане и являющихся членами Ассоциации, а также их социально - экономическому развитию и повышению научных знаний в этой области.