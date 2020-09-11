Азербайджан, Россия и Иран могут объединить электросети
В ближайшие месяцы будет запущен проект по объединению электрических сетей Ирана, России и Азербайджана.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на IRNA, сказал министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан.
По его словам, электрическая сеть Ирана на данный момент имеет два маршрута для подключения к электросети России: один через Азербайджан и один через Грузию.
Ардаканиан уточнил, что согласно договоренностям сторон, реализацией проекта займется иранская инженерная компания.
"Объединение электрических сетей Ирана, России и Азербайджана является очень важным и необходимым проектом", - сказал министр.
Напомним, в октябре 2018 года сообщалось, что Иран, Азербайджан и Российская Федерация ведут переговоры о синхронизации электросетей.
Как отмечал Ардаканиан ранее, экспортные мощности Ирана в соседние страны находятся на уровне примерно 2000 мегаватт.
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