Азербайджан, Россия и Иран могут объединить электросети

В ближайшие месяцы будет запущен проект по объединению электрических сетей Ирана, России и Азербайджана.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на IRNA, сказал министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан.

По его словам, электрическая сеть Ирана на данный момент имеет два маршрута для подключения к электросети России: один через Азербайджан и один через Грузию.

Ардаканиан уточнил, что согласно договоренностям сторон, реализацией проекта займется иранская инженерная компания.

"Объединение электрических сетей Ирана, России и Азербайджана является очень важным и необходимым проектом", - сказал министр.

Напомним, в октябре 2018 года сообщалось, что Иран, Азербайджан и Российская Федерация ведут переговоры о синхронизации электросетей.

Как отмечал Ардаканиан ранее, экспортные мощности Ирана в соседние страны находятся на уровне примерно 2000 мегаватт.