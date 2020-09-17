SOCAR ввел в эксплуатацию после реконструкции участок ремонта погружных электродвигателей

В Азербайджане 17 сентября после реконструкции введен в эксплуатацию участок ремонта погружных электродвигателей Экспериментально-производственного предприятия по ремонту и аренде погружных сооруженийПО "Азнефть".

Об этом сообщает Trend со ссылкой на SOCAR, передает Day.Az.

Было отмечено, что на экспериментально-производственном предприятии, состоящем из чугунного и механосборочного участков, созданы условия для производства 150 запасных частей, необходимых для ремонта подводных аппаратов. В результате проведенных мероприятий на 1-м и 2-м производственных комплексах в рамках проекта реконструкции предприятия, выпускающего 14 тысяч керамических и твердосплавных регуляторов в год, реконструированы ​​база оборудования, административное здание, котельная, подземные коммуникационные линии, электроподстанция, насосная станция водоснабжения и пожаротушения. Выполнен капитальный ремонт 4-х этажного административного здания, производственной и испытательной площадок, полностью отремонтировано нестандартное оборудование, используемое при ремонте погружного оборудования, полностью обновлены и улучшены трудовые и социальные условия сотрудников.

Следует отметить, что компания работает в составе ПО "Азнефть" с 1967 года. В 2018 году цех механической обработки предприятия реконструирован в соответствии с современными стандартами. В настоящее время погружные аппараты эксплуатируются на 331 скважине. В течение года капитально отремонтированы 1 600 погружных электродвигателей, 1 600 устройств гидрозащиты и 60 погружных насосов.