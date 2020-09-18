Азербайджан наращивает производство строительного гипса

В Азербайджане в январе-августе 2020 года были произведены стройматериалы на сумму 497,3 миллиона манатов, что на 1,8 процента меньше показателя аналогичного периода 2019 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике Азербайджана.

Объем производства строительного гипса за восемь месяцев составил 13 тысяч тонн, строительного кирпича - 339 тысячи кубометров (рост на 26,3 процента), готовой бетонной смеси - 1202,7 тысячи тонн (рост на 9,6 процента), обработанного мрамора, травертина, алебастра и изделий из них - 16,34 тысячи тонн (сокращение на 35,6 процента), сборных конструкций из бетона - 22 тысячи кубометров (сокращение на 24,7 процента). Также в отчетный период наблюдалось двукратное сокращение в производстве асфальта до 111,2 тысячи тонн и цемента - до 29,1 тысячи тон. Также сокращение было отмечено в производстве строительных блоков и кирпичей из цемента, искусственного камня и бетона - 20,8 тысячи тонн (спад на 33,8 процента)