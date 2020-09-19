Манат укрепился по отношению к турецкой лире и стабилен к рублю

На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Как передает Day.Az, cредневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 7 сентября 1,7 14 сентября 1,7 8 сентября 1,7 15 сентября 1,7 9 сентября 1,7 16 сентября 1,7 10 сентября 1,7 17 сентября 1,7 11 сентября 1,7 18 сентября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0127 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,004 маната (0,2 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро 7 сентября 2,0117 14 сентября 2,0141 8 сентября 2,008 15 сентября 2,0221 9 сентября 2,0025 16 сентября 2,0141 10 сентября 2,0092 17 сентября 1,9988 11 сентября 2,012 18 сентября 2,0142 Средний курс за неделю 2,0087 Средний курс за неделю 2,0127

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс составил 0,0226 маната за рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0001 (0,4 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 7 сентября 0,0227 14 сентября 0,0227 8 сентября 0,0224 15 сентября 0,0226 9 сентября 0,0223 16 сентября 0,0226 10 сентября 0,0226 17 сентября 0,0226 11 сентября 0,0226 18 сентября 0,0227 Средний курс за неделю 0,0225 Средний курс за неделю 0,0226

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0023 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2267 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте снизилась на 0,0012 маната (0,5 процента).