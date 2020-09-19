Манат укрепился по отношению к турецкой лире и стабилен к рублю - ОБЗОР
На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Как передает Day.Az, cредневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
7 сентября
|
1,7
|
14 сентября
|
1,7
|
8 сентября
|
1,7
|
15 сентября
|
1,7
|
9 сентября
|
1,7
|
16 сентября
|
1,7
|
10 сентября
|
1,7
|
17 сентября
|
1,7
|
11 сентября
|
1,7
|
18 сентября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0127 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,004 маната (0,2 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
7 сентября
|
2,0117
|
14 сентября
|
2,0141
|
8 сентября
|
2,008
|
15 сентября
|
2,0221
|
9 сентября
|
2,0025
|
16 сентября
|
2,0141
|
10 сентября
|
2,0092
|
17 сентября
|
1,9988
|
11 сентября
|
2,012
|
18 сентября
|
2,0142
|
Средний курс за неделю
|
2,0087
|
Средний курс за неделю
|
2,0127
По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс составил 0,0226 маната за рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0001 (0,4 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
7 сентября
|
0,0227
|
14 сентября
|
0,0227
|
8 сентября
|
0,0224
|
15 сентября
|
0,0226
|
9 сентября
|
0,0223
|
16 сентября
|
0,0226
|
10 сентября
|
0,0226
|
17 сентября
|
0,0226
|
11 сентября
|
0,0226
|
18 сентября
|
0,0227
|
Средний курс за неделю
|
0,0225
|
Средний курс за неделю
|
0,0226
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0023 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2267 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте снизилась на 0,0012 маната (0,5 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
7 сентября
|
0,2287
|
14 сентября
|
0,2274
|
8 сентября
|
0,2281
|
15 сентября
|
0,2271
|
9 сентября
|
0,2272
|
16 сентября
|
0,227
|
10 сентября
|
0,2273
|
17 сентября
|
0,2269
|
11 сентября
|
0,2283
|
18 сентября
|
0,2251
|
Средний курс за неделю
|
0,2279
|
Средний курс за неделю
|
0,2267
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