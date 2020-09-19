Манат укрепился по отношению к турецкой лире и стабилен к рублю

На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Как передает Day.Az, cредневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

7 сентября

1,7

14 сентября

1,7

8 сентября

1,7

15 сентября

1,7

9 сентября

1,7

16 сентября

1,7

10 сентября

1,7

17 сентября

1,7

11 сентября

1,7

18 сентября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0127 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,004 маната (0,2 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро

7 сентября

2,0117

14 сентября

2,0141

8 сентября

2,008

15 сентября

2,0221

9 сентября

2,0025

16 сентября

2,0141

10 сентября

2,0092

17 сентября

1,9988

11 сентября

2,012

18 сентября

2,0142

Средний курс за неделю

2,0087

Средний курс за неделю

2,0127

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс составил 0,0226 маната за рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0001 (0,4 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

7 сентября

0,0227

14 сентября

0,0227

8 сентября

0,0224

15 сентября

0,0226

9 сентября

0,0223

16 сентября

0,0226

10 сентября

0,0226

17 сентября

0,0226

11 сентября

0,0226

18 сентября

0,0227

Средний курс за неделю

0,0225

Средний курс за неделю

0,0226

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0023 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2267 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте снизилась на 0,0012 маната (0,5 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

7 сентября

0,2287

14 сентября

0,2274

8 сентября

0,2281

15 сентября

0,2271

9 сентября

0,2272

16 сентября

0,227

10 сентября

0,2273

17 сентября

0,2269

11 сентября

0,2283

18 сентября

0,2251

Средний курс за неделю

0,2279

Средний курс за неделю

0,2267