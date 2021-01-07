В Азербайджане построят соцжилье на 152 млн манатов

"Для решения вопросов строительства социального жилья в Азербайджане в госбюджете предусмотрено 152 млн. манатов".

Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов, выступая на посвященном итогам 2020 года совещании под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

По его словам, предусмотрены средства для реализации в 2021 году программы мобилизации средств из государственного бюджета, а также из определенных государственных фондов, других внебюджетных возможностей, частного сектора и финансово-банковского сектора.