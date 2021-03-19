В Азербайджане упраздняется удостоверение государственного соцстрахования

В Азербайджане упраздняется удостоверение государственного социального страхования.

Как передает Day.Az, в связи с этим вносится поправка в Трудовой кодекс.

Согласно изменению, вышеуказанное удостоверение заменяется номером государственного социального страхования

В поправке подчеркивается, что в результате реформ в социальной сфере в Азербайджане сформирована единая государственная пенсионная система, в которой функции в области соцстрахования, личного учета и пенсионного обеспечения дополняют друг друга. Работа данной системы организована на уровне современных требований, включая создание механизмов индивидуального учета взносов по обязательному государственному социальному страхованию и определения пенсионных прав граждан в стоимостном выражении на основе данных учета.

В качестве продолжения реформ в этой области возникла необходимость улучшить и упростить правовую базу индивидуального учета, а также убрать из законодательства положения, утратившие свою актуальность в наше время.

В связи с этим, изменения в некоторые статьи Закона Азербайджанской Республики "Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования" сделали необходимым внесение поправок в соответствующие статьи Трудового кодекса.