Азербайджан присоединился к сети центров Четвертой промышленной революции

Азербайджан присоединился к сети центров Четвертой промышленной революции.

Как сообщает Day.Az, об этом написал в "Twitter" министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Он добавил, что цель - максимально воспользоваться возможностями, предлагаемыми Четвертой промышленной революцией, стать одним из ведущих государств в этой сфере.