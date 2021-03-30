https://news.day.az/economy/1329593.html Азербайджан присоединился к сети центров Четвертой промышленной революции - Микаил Джаббаров
Азербайджан присоединился к сети центров Четвертой промышленной революции - Микаил Джаббаров
Азербайджан присоединился к сети центров Четвертой промышленной революции.
Как сообщает Day.Az, об этом написал в "Twitter" министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Он добавил, что цель - максимально воспользоваться возможностями, предлагаемыми Четвертой промышленной революцией, стать одним из ведущих государств в этой сфере.
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