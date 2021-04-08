Важная новость для пенсионеров

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда осуществил выплату пенсий за апрель текущего года по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.

Об этом Day.Az сообщила пресс-служба ведомства.

Граждане могут получить денежные средства в банкоматах соответствующих банков.

Отметим, что пенсионеры, получающие выплаты на льготных условиях, являются исключением.