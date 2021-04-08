https://news.day.az/economy/1332245.html Важная новость для пенсионеров
Важная новость для пенсионеров
Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда осуществил выплату пенсий за апрель текущего года по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.
Об этом Day.Az сообщила пресс-служба ведомства.
Граждане могут получить денежные средства в банкоматах соответствующих банков.
Отметим, что пенсионеры, получающие выплаты на льготных условиях, являются исключением.
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