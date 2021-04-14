https://news.day.az/economy/1333988.html Завершена часть ремонтных работ на автодороге Баку-Губа - ФОТО
Завершена часть ремонтных работ на автодороге Баку-Губа - ФОТО
Завершена первая часть ремонтно-восстановительных работ на участке в 14 км автомобильной дороги Баку-Губа-госграница с Россией от 16-го км (дорожная развязка перед "ВАЗ") до 30-го км (Сумгайыт), сообщает Day.Az со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
Согласно информации, работы по реконструкции продолжаются.
Во время проводимых работ движение автотранспортныых средств поэтапно ограничивается.
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