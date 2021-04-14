Завершена часть ремонтных работ на автодороге Баку-Губа

Завершена первая часть ремонтно-восстановительных работ на участке в 14 км автомобильной дороги Баку-Губа-госграница с Россией от 16-го км (дорожная развязка перед "ВАЗ") до 30-го км (Сумгайыт), сообщает Day.Az со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Согласно информации, работы по реконструкции продолжаются.

Во время проводимых работ движение автотранспортныых средств поэтапно ограничивается.