В Азербайджане сократился спрос на услуги коммерческих банков

Объем спроса на услуги коммерческих банков в Азербайджане на начало марта 2021 года составил 14,94 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на статистический отчет Центробанка (ЦБА).

По данным регулятора, данный показатель сократился на 3,3 процента, или на 513,3 миллиона манатов по сравнению с показателем на начало марта 2020 года.

В течение февраля этот показатель вырос на 62,8 миллиона манатов (0,4 процента).

Напомним, что, согласно ожиданиям S&P Global Ratings, доля коммерческих банков Азербайджана в ВВП будет постепенно снижаться в 2021 и 2022 годах и составит 20,5 процента и 19,6 процента соответственно. В 2023 году она будет находиться на уровне 19,6 процента.