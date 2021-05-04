Развитие регионов в приоритете госполитики Азербайджана - КОММЕНТАРИЙ

Регулярные визиты Президента Ильхама Алиева в регионы, его участие в церемониях открытия предприятий и закладки объектов социальной инфраструктуры, близкое знакомство с деятельностью предприятий, а также выделение средств на решение вопросов в интересах населения являются наглядным примером пристального внимания главы государства к развитию регионов.

Об этом Day.Az сказала член Комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Амина Агазаде.

По ее словам, политическая воля Президента Ильхама Алиева как во внешних, так и во внутренних делах, наряду с поставленной целью дальнейшего укрепления Азербайджана и динамичного развития страны, способствует повышению социального благосостояния населения.

"В конечном итоге это создает широкие возможности для дальнейшего развития нашей страны, достижения высокого уровня общественного благосостояния и укрепления экономики Азербайджана. Визит главы государства в Гаджигабульский район является новой страницей в развитии региона и его социально-экономического прогресса", - заявила она.

Наша собеседница также отметила, что в соответствии с новой концепцией развития за последние годы в стране создано большое количество агропарков и промышленных кварталов.

"В настоящее время на территории страны действуют такие предприятия как Сумгайытский химический промышленный парк, Балаханcкий, Гарадагский, Мингячевирский промышленные парки, промышленный парк в Пираллахи, Сумгайытский технологический парк, Парк высоких технологий, Мингячевирский Парк высоких технологий, а также Нефтчалинский и Масаллинский промышленные кварталы", - перечислила депутат.

Парламентарий считает, что в Азербайджане есть большой интерес к промышленным кварталам, так как промышленные зоны создают благоприятные возможности для малого и среднего бизнеса.

"Государственные программы развития помогают обеспечить региональный баланс за счет эффективного использования доходов от нефти и газа. Они также способствуют повышению деловой активности, расширению предпринимательства в регионах и осуществлению инфраструктурных проектов. Это приводит к созданию новых предприятий, производящих конкурентоспособную и ориентированную на экспорт продукцию, отвечающую потребностям граждан. Вышеперечисленное оказывает существенное влияние на основные показатели, характеризующие благосостояние граждан", - пояснила наша собеседница.

Депутат высоко оценила поощрительные для развития сельского хозяйства в стране меры, а также предоставление льготных кредитов для фермеров.

"В результате последовательных реформ Президента Ильхама Алиева, аграрный сектор стал одним из наиболее быстрорастущих секторов экономики. Работа по реализации программ регионального развития наряду с реформами в сельском хозяйстве, а также применением новых подходов из опыта ведущих стран, создали для этого благодатную почву.

В то же время фермерам упрощается доступ к финансовым ресурсам, расширяется перечень мер финансовой поддержки. В последние годы в рамках мер поддержки фермеров по всей стране был увеличен размер субсидий, а также расширился общий объем субсидируемых кредитов. В результате возрос интерес фермеров к ряду перспективных направлений и они начинают вкладывать средства. А это в свою очередь является одним из важных факторов, характеризующих развитие аграрного сектора", - заключила Амина Агазаде.

Абдул Керимханов