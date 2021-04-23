Азербайджан и Туркменистан провели первую встречу по проекту открытия Торговых домов

В целях реализации инициатив Президента Туркменистана по открытию Торгового дома Туркменистана в г. Баку и Торгового дома Азербайджана в г. Ашхабаде, увеличения товарооборота и создания совместных предприятий различного профиля, 23 апреля 2021 года при организационной поддержке посольства Туркменистана по видеосвязи состоялась первая встреча между представителями Министерства торговли и внеэкономических связей Туркменистана, Торгово-промышленной палаты Туркменистана, Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана с представителями группы компаний Maddoх.

В ходе встречи стороны рассмотрели возможности реализации проекта создания Торговых домов, обсудили вопросы инвестирования, наличия экспертных возможностей и спроса на продукцию на рынках двух стран. Участники встречи также обсудили возможности структуры товарооборота с целью выявления направлений расширения ассортимента и номенклатуры товаров, работ и услуг.