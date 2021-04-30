Турция и Азербайджан могут вместе производить продукцию оборонной промышленности

Турция хочет организовать производство продукции оборонной промышленности вместе с Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава Комитета по оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

По его словам, азербайджанские земли, которые на протяжении долгих лет оставались под оккупацией, были освобождены силой оружия и техники местного производства.

"Мы хотим вместе развивать промышленность и объединить возможности двух стран. Будет разработана дорожная карта для укрепления промышленной и технологической инфраструктуры. Покупка и продажа продукции - это часть начального этапа. В этом направлении можно сделать более значительные шаги", - добавил Исмаил Демир.