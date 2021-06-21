Kapital Bank запустил новое приложение мобильного банкинга Mushtari Bank Mobile для корпоративных клиентов. С новым приложением юридические лица и индивидуальные предприниматели теперь могут осуществлять банковские операции с помощью своих смартфонов. Mushtari Bank Mobile, представленный как для пользователей iOS, так и Android, разработан с учетом последних тенденций в области пользовательского опыта и дизайна.

Через новое приложение юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить информацию о текущих счетах, картах, ожидающих подписи операциях, распоряжениях, переводах. Также с помощью Mushtari Bank Mobile можно подписывать транзакции, получать уведомления о них, создавать различные переводы и выполнять другие операции. В настоящее время приложение доступно только тем, кто зарегистрирован в десктопной версии Mushtari Bank. В ближайшем будущем планируется расширение функционала приложения.

Следует отметить, что с помощью десктопной версии Mushtari Bank можно легко и безопасно пользоваться множеством услуг, такими как: открытие текущего счета полностью онлайн, подключение к зарплатному проекту, внесение средств на зарплатные карты, заказ зарплатных карт, заказ карты предпринимателя и бизнес-карты, безналичные переводы внутри страны и за границу, операции по конвертации валюты, контроль счетов, получение выписок, информации о распоряжениях, онлайн кредитные продукты (овердрафт, кредит, гарантия, быстрый тендер и др.) и т. д.

Для подключения к системе Mushtari Bank достаточно перейти по ссылке https://cb.kapitalbank.az/login или позвонить по номеру (+99 412) 310 09 99. Следует отметить, что при осуществлении переводов через Mushtari Bank, можно получить скидку на комиссию до 25%.