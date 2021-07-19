SOCAR ввела в эксплуатацию высокопродуктивную скважину на месторождении «Булла-дениз»

Успешно проведены геологические мероприятия на месторождении "Булла-дениз", которое играет важную роль в газоснабжении Азербайджана, на месторождении открыт фильтр в диапазоне 5 878 - 5 865 метров скважины №123.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в 2017 году на месторождении "Булла-дениз" была пробурена скважина № 123 глубиной 6 132 метра. На данный момент на скважине добыто 104 тыс. тонн конденсата и 472 млн. тонн кубометров газа. В последнее время в скважине наблюдается естественная убыль до 150 000 кубометров в сутки, и возникла необходимость в принятии дополнительных мер.

На скважине будет добываться в сутки 120 тонн конденсата и 500 000 кубометров природного газа.

Ожидается, что скважина будет эксплуатироваться до 2041 года. На скважине №123 прогнозируется добыча более 700 000 тонн конденсата и более 3 млрд кубометров газа. С учетом высокого потенциала скважины, ведутся работы по увеличению добычи.

Месторождение "Булла-дениз" было открыто в 1975 году. На месторождении действуют 13 скважин, в сутки добывается около 700 тонн нефтяного конденсата и 3 млн. кубометров газа. В рамках полномасштабного плана разработки месторождения планируется пробурить еще 17 скважин. Ожидается, что каждая из этих скважин будет давать 100 тонн конденсата и 500 000 кубометров газа в сутки. В настоящее время на месторождении продолжается бурение скважины №117 с платформы №6. В 2022 году на месторождении планируется пробурить разведочную скважину для определения нефтегазоносности еще одного пласта.