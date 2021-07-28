Yelo Bank опубликовал финансовый отчет за второй квартал 2021 года. Как и в предыдущем квартале, наблюдается положительная динамика основных финансовых показателей Банка. Так, банк завершил отчетный период с чистой прибылью в 10 млн манатов. При этом общие активы увеличились на 47.5 млн манатов по сравнению с концом прошлого года и составили 438.6 млн манатов.

Также наблюдается значительный рост кредитного портфеля банка. Совокупный кредитный портфель увеличился на 18.3% по сравнению с концом прошлого года и достиг 364.8 млн манатов. За этот период объем выданных бизнес-кредитов, представляющих основную часть портфеля, составил 96.2 млн манатов, а потребительских кредитов 56.5 млн манатов. Депозитный портфель банка также увеличился на 8% и достиг 253.8 млн манатов за отчетный период.

Чистый процентный доход банка за два квартала составил 21.3 млн манатов. Это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время совокупный капитал банка составляет 63.86 млн манатов, что на 10 млн манатов больше, чем на начало года, и на 13.86 млн манатов больше регулятивной нормы.

Председатель правления Yelo Bank Анар Гасанов прокомментировал финансовые результаты второго квартала: "Мы движемся вперед в соответствии с целями, которые поставили на 2021 год. Приятно видеть результаты нашей новой стратегии в короткие сроки. Конечно, эти результаты были бы невозможны без нашей сильной команды и доверия клиентов. В период общего восстановления экономики страны мы сосредоточились на финансировании малого бизнеса. Чтобы предоставлять наши услуги большему количеству клиентов, мы открыли новые филиалы за первые два квартала и планируем открыть еще несколько к концу года. Параллельно мы развиваем наши цифровые решения. Наша основная цель заключается в том, чтобы наши клиенты могли получать банковские услуги в любое удобное для них время и в наиболее удобной форме. Я верю, что к концу года мы добьемся еще больших результатов".