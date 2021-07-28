Азербайджан готов применить опыт американских компаний в сфере "умных технологий".

Об этом, как сообщает Day.Az, сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев в ходе встречи с американской делегацией, возглавляемой губернатором штата Оклахома Кевином Ститтом.

Стороны обменялись мнениями о текущей концепции цифровой трансформации Азербайджана, а также о проекте "умное село", который реализуется на освобожденных азербайджанских территориях.

Напомним, что ранее Набиев на встрече с исполнительным директором и членами американского Caspian Policy Center сообщал о заинтересованности Азербайджана в привлечении американских компаний к участию в проектах на освобожденных от оккупации территориях.