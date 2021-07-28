Дружба и плодотворное партнерство между Азербайджаном и Израилем создают прочную основу для развития связей

Дружба и плодотворное партнерство между Азербайджаном и Израилем создают прочную основу для развития наших связей.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что в рамках рабочего визита в Израиль на встрече с министром иностранных дел этой страны Яиром Лапидом было выражено удовлетворение нынешним состоянием сотрудничества, обсуждены пути укрепления партнерства двух стран.