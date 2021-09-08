В “Kontakt” стартовала акция в честь нового учебного года – СКИДКИ ДО 50% (R)

"Kontakt" в связи с началом учебного года подготовил радостные предложения для школьников, студентов и их родителей. Итак, с 8 по 22 сентября во всех магазинах "Kontakt Home" будут действовать скидки до 50% и условия рассрочки до 24 месяцев без процентов и без первого взноса. С данными предложениями каждый сможет начать новый учебный год со смарт продукцией.  

С сегодняшнего дня во всех магазинах "Kontakt Home" при наличной оплате:  

  • Ноутбук Acer Aspire 3 с мощным процессором и стильным корпусом будет стоить 1279.99 манатов вместо 1580; 
  • Бюджетный смартфон 2021-го года Samsung Galaxy A02 - 219.99 манатов вместо 240; 

Лайфхак для студентов: в электрическом чайнике можно также приготовить обед ;) 

Вдобавок, "Kontakt" предлагает очень выгодные условия рассрочки. Сейчас во всех магазинах "Kontakt Home", включая сайт kontakt.az, можно приобрести смартфоны, планшеты, ноутбуки и аксессуары (наушники, портативную акустику и т. д) в рассрочку на 12 месяцев, телевизоры, бытовую технику и текстиль - на 18 месяцев, а мебель - на 24 месяца без процентов и без первого взноса.   

  • Лучший подарок для студента - iPhone 12 Pro 128GB будет в месяц всего за 222.5 маната; 
  • Ноутбук HP для офисных работ - 1.97 маната в день.  

Наряду с этим, скидочную цену всей продукции можно разделить на 24 равных месяца с такситными картами Birkart, Tamkart, Bolkart и Albalı, а продукцию Apple на - 12 месяцев

Отметим, если вы найдете более выгодное предложение в других официальных сетях, "Kontakt" вернет 120% от разницы

Чтобы воспользоваться предложениями кампании, приходите в ближайший магазин Kontakt Home или посетите kontakt.az

"Kontakt" поздравляет всех с началом учебного года! 