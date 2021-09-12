В Баку планируется открытие Торгового дома Кыргызстана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом VB.KG сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев.

"Мы работаем над этим вопросом, - сказал дипломат.

Как отметил посол, 11 сентября, при содействии посольства Кыргызстана в Азербайджане были организованы ряд встреч с представителями бизнес-структур Азербайджана, а также с председателем СЭЗ "Алят" Валехом Алескеровым.

"По итогам встречи стороны договорились организовать следующую встречу в Кыргызской Республике в начале октября с посещением СЭЗ "Бишкек" и компетентных ведомств кыргызской стороны по существу вопроса инвестиции в Кыргызскую Республику и налаживания экспорта кыргызской текстильной продукции на рынки Азербайджана", - рассказал Осмоналиев.