https://news.day.az/economy/1380265.html В Карабахе проведут высокоскоростной интернет
В Карабахе проведут высокоскоростной интернет
Каждый абонент на освобожденных территориях Азербайджана будет иметь доступ к электроэнергии, стабильному высокоскоростному интернету и связи посредством единой кабельной линии.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал в среду председатель ОАО "Азеришиг" Вугар Ахмедов, информируя Президента Азербайджана Ильхама Алиева на открытии новой подстанции "Бузовна-1" в Хазарском районе Баку.
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