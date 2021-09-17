Монетарные условия в Азербайджане приобретают антиинфляционный характер, и значительных изменений номинальных процентов по кредитам и депозитам не наблюдается.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на данные ЦБА.

Отмечается, что номинальные проценты остаются неизменными в условиях роста инфляции, и это обуславливает снижение реальных процентов.

Наряду с этим, профицитное исполнение госбюджета и рост остатка средств на едином казначейском счету обеспечили увеличение денежной базы (на 4,5 процента за январь-август).

Кредитный портфель местных банков в августе вырос на 1,6 процента, а в целом за восемь месяцев - на 7,4 процента. Потребительские кредиты выросли на 12,9 процента, ипотечные - на 12,2 процента.

Помимо этого, в стране продолжилась тенденция дедолларизации. Так, в августе долларизация снизилась до 44,7 процента по депозитам физлиц и до 26,8 процента - по кредитам.

"Принимая решения по денежно-кредитной политике, Центробанк также обращает внимание на увеличение сбережений в манатах", - говорится в сообщении.