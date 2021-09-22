Из Сумгайыта может быть построена еще одна дорога в Баку

Из Сумгайыта может быть построена альтернативная дорога в Баку, сказал в среду Trend глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли, передает Day.Az.

По его словам, принимаются меры по ликвидации транспортных заторов на дороге Баку - Сумгайыт на въезде в столицу.

"Существует план строительства альтернативной дороги из Сумгайыта в Баку. Для этого предлагается построить трассу от Бакинского автовокзального комплекса в направлении улицы Шарифзаде и далее в направлении круговой транспортной развязки "20 Января". Если предложение будет принято, то на этой территории будет построен автомобильный тоннель", - сказал Наджафли.

Глава пресс-службы сообщил, что в связи с этим агентство подготовило и представило в соответствующие структуры предложения, которые пока не утверждены.