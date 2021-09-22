Из Сумгайыта может быть построена еще одна дорога в Баку
Из Сумгайыта может быть построена альтернативная дорога в Баку, сказал в среду Trend глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли, передает Day.Az.
По его словам, принимаются меры по ликвидации транспортных заторов на дороге Баку - Сумгайыт на въезде в столицу.
"Существует план строительства альтернативной дороги из Сумгайыта в Баку. Для этого предлагается построить трассу от Бакинского автовокзального комплекса в направлении улицы Шарифзаде и далее в направлении круговой транспортной развязки "20 Января". Если предложение будет принято, то на этой территории будет построен автомобильный тоннель", - сказал Наджафли.
Глава пресс-службы сообщил, что в связи с этим агентство подготовило и представило в соответствующие структуры предложения, которые пока не утверждены.
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