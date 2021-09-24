https://news.day.az/economy/1383793.html Кабмин утвердил проекты государственного и сводного бюджетов Азербайджана на 2022 год
Кабмин утвердил проекты государственного и сводного бюджетов Азербайджана на 2022 год
Кабинет министров утвердил проекты государственного и сводного бюджетов Азербайджана на 2022 год.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, решение в связи с этим подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно решению, были одобрены "Проекты государственного и сводного бюджетов Азербайджана на 2022 год и показатели сводного бюджета на последующие три года" и "Концепция и прогнозные показатели экономического и социального развития Азербайджана на 2022 год и последующие три года".
Указанные проекты совместно с другими документами, предусмотренными в законе "О бюджетной системе", будут представлены Президенту Азербайджана.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре