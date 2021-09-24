Кабмин утвердил проекты государственного и сводного бюджетов Азербайджана на 2022 год

Кабинет министров утвердил проекты государственного и сводного бюджетов Азербайджана на 2022 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, решение в связи с этим подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, были одобрены "Проекты государственного и сводного бюджетов Азербайджана на 2022 год и показатели сводного бюджета на последующие три года" и "Концепция и прогнозные показатели экономического и социального развития Азербайджана на 2022 год и последующие три года".

Указанные проекты совместно с другими документами, предусмотренными в законе "О бюджетной системе", будут представлены Президенту Азербайджана.