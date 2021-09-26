В Азербайджане заметно возросла денежная масса

В Азербайджане по итогам января - августа 2021 года денежная масса в манатном выражении (М2) увеличилась на 3,84 миллиарда манатов, или 21,2 процента, относительно аналогичного периода прошлого года - с 18,11 миллиарда до 21,95 миллиарда манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на статистический бюллетень Центрального банка Азербайджана (ЦБА), наличная денежная масса в обращении (M0) выросла за год на 1,14 миллиарда манатов (11,6 процента) - с 9,85 миллиарда до 10,99 миллиарда манатов, расширенная денежная масса (M3) - на 4,365 миллиарда манатов (16,2 процента), до 31,3 миллиарда манатов (против 26,9 миллиарда манатов годом ранее). Денежная масса для сделок (M1) за год увеличилась на 3,245 миллиарда манатов (20,7 процента) - с 15,7 миллиарда до 18,94 миллиарда манатов.

Параметры денежного рынка, в млн манатов:

Параметры денежного рынка:

Объем, август 2021 г.

Объем, август 2020 г.

Расширенная денежная масса (М3)

31289,2

26923,4

Денежная масса в манатном выражении (М2)

21946,9

18109,3

Денежная масса для сделок (М1)

18944,1

15699,0

Наличная денежная масса в обращении (М0)

10989,5

9848,2

Безналичная денежная масса в манатном выражении

10957,4

8261,0