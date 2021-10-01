Муганбанк продолжает оказывать поддержку семьям шехидов и ветеранам войны

"Муганбанк" ОАО присоединился к меморандуму по оказанию помощи в организации самозанятости уязвимых групп населения, осуществленному по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана.

Касательно упомянутого меморандума в поддержку успешной программы самозанятости, Муганбанк продолжает предоставлять бесплатные средства и оборудование семьям шехидов, ветеранов и участников войны с особыми потребностями в социальной защите.

Среди граждан получивших поддержку, были предприниматели, управляющие игровым салоном, цехом для починки шин и другими видами деятельности. Таким образом, ОАО "Муганбанк" поддержал уязвимые группы населения и создал условия для реализации желаний.

ОАО "Муганбанк" - один из известных финансовых институтов азербайджанского финансового банковского сектора - начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 24 филиала и 10 отделений ОАО "Муганбанк" в Азербайджане и представительство банка в Москве оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. ОАО "Муганбанк" сотрудничает с международными экономическими структурами. Среди них Агентство США по Международному Развитию (USAID), Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), Международная Финансовая Корпорация (IFC) Инвестиционный Фонд США - WorldBusinessCapital (WBC), Корпорация Частных Зарубежных Инвестиций (OPIC), Исламская корпорация развития частного сектора (ICD) и GGF.