Транспортный коридор Север-Юг играет важную роль в развитии товарооборота стран-участниц

Международный транспортный коридор Север-Юг играет важную роль в развитии товарооборота и экспортно-импортных операций стран-участниц данного проекта.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов в ходе 6-го заседания Рабочей группы по развитию западного маршрута Международного транспортного коридора Север-Юг, состоявшегося в Баку.

По его словам, этот проект поспособствует расширению экономических и торговых связей стран-участниц коридора Север-Юг.

"Освобождение от оккупации азербайджанских земель открыло широкие возможности для успешного продвижения международных транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджана.Кроме того, нашей страной реализуется ряд перспективных проектов, представляющих важность для расширения взаимных экономических связей", - добавил Гурбанов.

В ходе встречи были обсуждены взаимовыгодные двусторонние связи между АЖД и железнодорожными ведомствами Ирана, России, Беларуси и Финляндии.

Отметим, что в мероприятии приняли участие заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Вячеслав Павловский, первый заместитель председателя "Белорусских железных дорог" Петр Дулуб, вице-президент по торговле и эксплуатации "Железных дорог" Ирана Муртеза Джафари, представитель "Финских железных дорог" в России Владислав Шепетовски, в режиме онлайн к участию в мероприятии подключился президент индийской контейнерной корпорации CONCOR Кальяна Рама.