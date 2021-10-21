Разработан предварительный концептуальный проект ж/д Делимамедли-Кяльбаджар

Разработан предварительный концептуальный проект железной дороги Делимамедли-Кяльбаджар, передает в четверг Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", передает Day.Az.

Наряду с реализуемыми проектами, специалисты ЗАО разрабатывают новые направления для строительства железнодорожных линий на освобожденных территориях. Одним из них является железная дорога Делимамедли-Кяльбаджар. На однопутной железной дороге протяженностью 88,8 километра планируется спроектировать и построить около 220 инженерных сооружений, говорится в сообщении.

В информации отмечается, что ЗАО также продолжает проводить реконструкцию железнодорожных линий Барда-Агдам, Горадиз-Агбенд и работы по строительству новой железной дороги Физули-Шуша.

"Протяженность железной дороги Барда-Агдам, работы по реконструкции которой начались в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева 24 ноября 2020 года, составляет 47,1 километра. В рамках проекта будут отремонтированы станции Барда и Кочарли, а станции Тезекенд и Агдам - отстроены заново. Также на этой железнодорожной линии планируется построить 114 инженерных сооружений. В настоящее время завершены проектирование и работы по сносу верхнего строения железнодорожной линии в направлении Барда-Кочарли-Тезекенд, продолжаются работы по строительству земляной насыпи, инженерных сооружений и проектированию по направлению Тезекенд-Агдам. Протяженность железной дороги Горадиз-Агбенд, фундамент которой был заложен Президентом Ильхамом Алиевым 14 февраля 2021 года, составляет 110,4 километра. На однопутной железной дороге будет восемь станций, также в рамках проекта планируется построить на ней около 300 инженерных сооружений. Помимо станции Горадиз, будут заново отстроены станции Марджанлы, Махмудлу, Солтанлы, Гумлаг, Миндживан, Бартаз и Агбенд.

Протяженность строящейся однопутной электрифицированной железной дороги в направлении Физули-Шуша составляет 84,6 километра. В рамках проекта запланировано строительство двух новых станций - Физули и Шуша, а также проектирование и строительство около 200 инженерных сооружений", - говорится в сообщении.