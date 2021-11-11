Минфин Грузии обнародовал сумму долга Азербайджану

Размер госдолга Грузии Азербайджану в сентябре 2021 года не изменился по сравнению с августом и составил 4,4 миллиона долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет грузинского минфина, передает Day.Az.

В то же время госдолг Грузии Азербайджану сократился на 450 миллионов долларов по сравнению с июлем нынешнего года.

По данным отчета, совокупный госдолг Грузии в указанный период составил около 7,9 миллиарда долларов, из которых 7,5 миллиарда долларов пришлись на долю правительства.

Госдолг Грузии в сентябре сократился на 72,1 миллиона долларов по сравнению с августом.

При этом долг Грузии Турции, России и Армении в сентябре составил 8,5 миллиона, 31,5 миллиона и 4,2 миллиона долларов соответственно.