В Зангилане завершается реализация проекта «умного села»

В селе Агалы Зангиланского района Азербайджана завершается реализация проекта "умного села".

Об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев в ходе деловой миссии российских компаний в сфере развития городской инфраструктуры "Умный город" в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В Карабахе ведутся работы по реализации "умных проектов". Эти работы очень важны для нас. Мы уже завершаем реализацию проекта "умного села" в Зангилане. Также эти работы ведутся и в других районах на освобождённых территориях", - сказал он.

Замминистра отметил, что Азербайджан положил конец оккупации своих территорий, и создает все условия для возвращения жителей туда: "Сейчас в Карабахе ведутся активные работы по восстановлению. Сегодня мы представим подробную информацию о потенциале освобождённых территорий".

Он добавил, что Азербайджан выступает за открытие всех транспортных коммуникаций в регионе.

"Мы готовы к этому. Все профильные компании, присутствующие здесь, смогут стать участниками реализации этих проектов, а также инвесторами", - сказал Алиев.