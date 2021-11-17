Парламент Азербайджана принял в первом чтении поправки в Налоговый кодекс

На сегодняшнем заседании Милли Меджлис (парламент) в первом чтении утвердил изменения в Налоговый кодекс, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Основные направления поправок в Кодекс - это поощрение предпринимательской деятельности, расширение базы налогообложения, уменьшение финансово-налогового бремени населения посредством льгот социального характера, совершенствование механизмов налогового учета, налогообложения и налогового контроля, предоставление налоговых стимулов объектам предпринимательства и др.

Одно из предложений по уменьшению налогового бремени населения посредством социальных льгот - это освобождение от подоходного налога материальной помощи до 10 тысяч манатов, предоставляемой членам семьи шехидов и военнослужащим, которым назначена инвалидность в связи с военными операциями за свободу, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Как продолжение внимания и заботы, проявляемой к членам семей шехидов и военнослужащим, которым назначена инвалидность в связи с военными операциями, проведенными за свободу, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, предлагается освободить от подоходного налога материальную помощь до 10 000 манатов, предоставляемую физическим лицам, относящимся к этой категории, независимо от ее целевого назначения.

Еще одна поправка по подоходному налогу - это освобождение от этого налога суммы до 10 000 манатов единовременного пособия, материальной помощи для оплаты лечения внутри страны, в том числе хирургических операций, а также до 40 000 манатов материальной помощи, единовременного пособия для оплаты лечения за рубежом, в том числе хирургических операций.

С 2001 года, когда в силу вступил Налоговый кодекс, от подоходного налога была освобождена стоимость за лечение до 1 000 манатов и до 2 000 манатов - материальная помощь и пособия за оплату лечения за рубежом.

Учитывая рост цен в медицинской сфере, а также существующие цены на хирургические операции было предложено повысить эти суммы от 1 000 манатов до 10 000 манатов, а лечение за рубежом, в том числе оплату за хирургические операции, - от 2 000 манатов до 40 000 манатов.