https://news.day.az/economy/1406700.html С освобожденных территорий Азербайджана можно будет экспортировать сельхозпродукцию в любую страну мира - Агентство
С освобожденных территорий Азербайджана можно будет экспортировать сельхозпродукцию в любую страну мира - Агентство
Вопрос создания на освобожденных территориях Азербайджана зон, свободных от болезней растений и животных, находится на повестке дня.
Об этом сказал в понедельник на пресс-конференции председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"После создания таких зон они будут включены в международный реестр. С этих территорий можно будет экспортировать как растениеводческую, так и животноводческую продукцию в любую страну мира", - сказал Тахмазли.
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