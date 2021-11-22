С освобожденных территорий Азербайджана можно будет экспортировать сельхозпродукцию в любую страну мира

Вопрос создания на освобожденных территориях Азербайджана зон, свободных от болезней растений и животных, находится на повестке дня.

Об этом сказал в понедельник на пресс-конференции председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"После создания таких зон они будут включены в международный реестр. С этих территорий можно будет экспортировать как растениеводческую, так и животноводческую продукцию в любую страну мира", - сказал Тахмазли.