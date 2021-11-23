В Азербайджане на реализацию программы развития регионов направлено более 90 млрд манатов

В Азербайджане на реализацию программы развития регионов из всех источников направлено более 90 миллиардов манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала во вторник заместитель министра экономики Азербайджана Севиндж Гасанова на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

По ее словам, на развитие регионов в 2021-2023 годах планируется в целом направить более 13 миллиардов манатов.

"Этот вопрос находится в центре внимания министерства. Посредством этой программы мы стараемся решить вопросы развития регионов. Верю, что и далее программа будет системно ориентирована на реализацию инфраструктурных программ в регионах в рамках имеющихся финансовых возможностей", - отметила Гасанова.