Азербайджан и Непал наладят сотрудничество в сфере э-услуг

В ближайшее время ожидается подписание меморандума о сотрудничестве между правительствами Непала и Азербайджана в сфере цифровизации госуслуг.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил основатель и генеральный директор одного из ведущих аналитических центров Непала Азиатского института дипломатии и международных отношений (AIDIA) Сунил К. С.

По его словам, в настоящее время документ находится на рассмотрении в Министерстве иностранных дел Непала.

"Подписание меморандума позволит Непалу применить аналогичные сервисы "Службы АСАН", что, в свою очередь, может стать ключевым аспектом в цифровизации госуслуг. Мы изучили предлагаемый в "Службе АСАН" сервис "э-виза", который может стать первым сервисом, запущенный в Непале. Также Непал может стать первой страной в Южной Азии, которая применит данный опыт. Кроме того, существует также потенциальные возможности применения опыта АСАН и в других Южно-Азиатских странах", - отметил Сунил К.С.