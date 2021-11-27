Высокие цены на нефть улучшат внешнеторговый баланс Азербайджана за счет увеличения профицита текущего счета. Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend президент Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Дмитрий Панкин, передает Day.Az.

"Это приведет к увеличению валютных запасов и окажет давление на реальный обменный курс нацвалюты (маната), что может негативно повлиять на ненефтяной экспорт. Известно, что запасы нефти в Азербайджане ограничены, а цены на нефть - нестабильны. Поэтому Азербайджан проводит политику увеличения доли ненефтяного сектора в экономике, что, в свою очередь, зависит от конкурентоспособного обменного курса. Считаем, что власти Азербайджана осознают этот факт", - сказал Панкин.

Таким образом, по словам президента ЧБТР, вместо того, чтобы тратить возросшие доходы от нефти и газа, Азербайджан, вероятно, попытается сохранить как можно больше средств в Государственном нефтяном фонде (SOFAZ) для будущих поколений и будет использовать их, когда столкнется с потрясениями.

"Такая политика повысит устойчивость экономики Азербайджана, поскольку более высокий уровень резервов обычно трансформируется в более высокую кредитоспособность. Более высокая кредитоспособность трансформируется в доступность более дешевых вариантов финансирования. Ключевым элементом здесь станет упорядочение дополнительных доходов от нефти и более дешевое финансирование инвестиций, а не текущих расходов государственного сектора или населения", - сказал Панкин.

При этом он отметил, что неконтролируемое расходование нефтяных доходов приведет к образованию "пузыря", который может лопнуть в любой момент, увеличивая условные обязательства государственного сектора и подрывая развитие других секторов экономики.

"До настоящего времени, особенно после глобального финансового кризиса 2008-2009 годов, мы наблюдали в целом осторожную политику в Азербайджане и других наших странах - участницах. Основываясь на этом прошлом опыте, заявлениях и стратегиях, есть все основания полагать, что Азербайджан будет придерживаться осторожной линии, сэкономив больше непредвиденных доходов от нефти и газа и используя их в качестве важного элемента повышения кредитоспособности, что будет полезно для ненефтяного сектора экономики", - сказал Панкин.