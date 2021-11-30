SOCAR Turkey назвала доходы в этом году

В этом году доходы SOCAR Turkey составят один миллиард долларов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный директор SOCAR Turkey Заур Гахраманов на пресс-конференции во вторник для представителей азербайджанских медиа.

По его словам, годовой доход компании составляет около 750 миллионов долларов, однако в этом году он будет выше среднегодового показателя.