https://news.day.az/economy/1409931.html SOCAR Turkey назвала доходы в этом году
SOCAR Turkey назвала доходы в этом году
В этом году доходы SOCAR Turkey составят один миллиард долларов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный директор SOCAR Turkey Заур Гахраманов на пресс-конференции во вторник для представителей азербайджанских медиа.
По его словам, годовой доход компании составляет около 750 миллионов долларов, однако в этом году он будет выше среднегодового показателя.
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