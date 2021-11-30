В Азербайджане вырастут соцвыплаты

В 2022 году в Азербайджане начнется реализация социального пакета, который охватит более двух миллионов человек. Таким образом, вырастут социальные выплаты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на коллегии ведомства.

Министр отметил, что это станет продолжением реформ, которые проводятся в последние годы в социальной сфере по поручению Президента Ильхама Алиева.

Он подчеркнул, что в соответствии с подписанным главой государства распоряжением "О дополнительных мерах в области защиты социального благосостояния населения" в проекте госбюджета на 2022 год учтены реформы по увеличению социальных выплат.

"Вырастут зарплаты большей части граждан, работающих по трудовому договору. Эта реформа охватит до одного миллиона работников. В частности, вырастет минимальная заработная плата. С начала 2022 года вырастут размеры социальных выплат - пенсий, пособий, стипендий, зарплат, соцпомощи, что охватит более двух миллионов человек", - сказал Бабаев.

По словам министра, в 2022 году, помимо роста минимальных пенсий, предусмотрено повышение пенсий на основе индексации.

Он также сообщил, что с начала 2021 года 2 500 членам семей шехидов, инвалидам войны и гражданам из других социально уязвимых категорий были предоставлены квартиры, а 164 инвалидам войны за счет госбюджета - легковые автомобили.

На коллегии также было поручено ускорить работу по созданию Центра охраны труда при Госслужбе трудовой инспекции.

Кроме того, отмечалось, что с начала нынешнего года была назначена инвалидность почти 51 тысяче граждан.

Восьми тысячам граждан с инвалидностью было предоставлено более 40 тысяч протезно-ортопедических и других реабилитационных средств, 164 военнослужащих с ампутированными верхними или нижними конечностями были обеспечены 173 современными протезами четвертого поколения.