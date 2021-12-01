Проводится реконструкция ж/д Горадиз-Агбанд, являющаяся частью Зангезурского коридора

Сразу после восстановления нашей территориальной целостности Вооруженными силами Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева на освобожденных территориях был запущен ряд важных инфраструктурных проектов. Один из таких проектов - реконструкция железнодорожной линии Горадиз-Агбанд.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, ж/д линия Горадиз-Агбанд, имеющая стратегическое и экономическое значение для нашей страны, является неотъемлемой частью Зангезурского коридора. В результате реализации проекта будет установлено прямое транспортное сообщение с Нахчыванской Автономной Республикой и Турцией, и возрастет геоэкономическое значение нашей страны. Железная дорога будет иметь большое значение как для передвижения граждан, так и для перевозки грузов на освобожденные земли. Самое главное, что тюркский мир воссоединится через Зангезурский коридор спустя много лет. Открытие Зангезурского коридора повлияет на экономику региона, а также тюркоязычных стран и повысит важность транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг.

Железная дорога Горадиз-Агбанд была разрушена и остановлена ​​в 1993 году после оккупации наших земель вооруженными силами Армении. На протяжении 27 лет последней остановкой поездов была станция Горадиз Физулинского района. В настоящее время идет реконструкция железнодорожной линии от Горадиза до поселка Агбанд Зангиланского района.

Протяженность железной дороги Горадиз-Агбенд, фундамент которой был заложен Президентом Ильхамом Алиевым 14 февраля 2021 года, составляет 110,4 километра. Железная дорога будет состоять из 8 станций, а проектом предусмотрено строительство более 300 объектов искусственной инженерии. Наряду со станцией Горадиз будут полностью реконструированы еще семь станций - Марджанлы, Махмудлу, Солтанлы, Гумлаг, Миндживан, Бартаз и Агбанд.

Реконструкцию железной дороги Горадиз-Агбанд планируется завершить к концу 2022 года.