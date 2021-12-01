Проводится реконструкция ж/д Горадиз-Агбанд, являющаяся частью Зангезурского коридора
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Сразу после восстановления нашей территориальной целостности Вооруженными силами Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева на освобожденных территориях был запущен ряд важных инфраструктурных проектов. Один из таких проектов - реконструкция железнодорожной линии Горадиз-Агбанд.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, ж/д линия Горадиз-Агбанд, имеющая стратегическое и экономическое значение для нашей страны, является неотъемлемой частью Зангезурского коридора. В результате реализации проекта будет установлено прямое транспортное сообщение с Нахчыванской Автономной Республикой и Турцией, и возрастет геоэкономическое значение нашей страны. Железная дорога будет иметь большое значение как для передвижения граждан, так и для перевозки грузов на освобожденные земли. Самое главное, что тюркский мир воссоединится через Зангезурский коридор спустя много лет. Открытие Зангезурского коридора повлияет на экономику региона, а также тюркоязычных стран и повысит важность транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг.

Железная дорога Горадиз-Агбанд была разрушена и остановлена ​​в 1993 году после оккупации наших земель вооруженными силами Армении. На протяжении 27 лет последней остановкой поездов была станция Горадиз Физулинского района. В настоящее время идет реконструкция железнодорожной линии от Горадиза до поселка Агбанд Зангиланского района.

Протяженность железной дороги Горадиз-Агбенд, фундамент которой был заложен Президентом Ильхамом Алиевым 14 февраля 2021 года, составляет 110,4 километра. Железная дорога будет состоять из 8 станций, а проектом предусмотрено строительство более 300 объектов искусственной инженерии. Наряду со станцией Горадиз будут полностью реконструированы еще семь станций - Марджанлы, Махмудлу, Солтанлы, Гумлаг, Миндживан, Бартаз и Агбанд.

Реконструкцию железной дороги Горадиз-Агбанд планируется завершить к концу 2022 года. 