Милли Меджлис принял бюджет Госфонда соцзащиты на следующий год

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана обсудил сегодня на пленарном заседании законопроект "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2022 год", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в последнем, третьем чтении.

Отметим, что доходы и расходы бюджета ГФСЗ на будущий год запланированы в размере 5 миллиардов 306 миллионов 770 072 манатов.