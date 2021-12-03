https://news.day.az/economy/1411225.html Милли Меджлис принял бюджет Госфонда соцзащиты на следующий год
Милли Меджлис принял бюджет Госфонда соцзащиты на следующий год
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана обсудил сегодня на пленарном заседании законопроект "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2022 год", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в последнем, третьем чтении.
Отметим, что доходы и расходы бюджета ГФСЗ на будущий год запланированы в размере 5 миллиардов 306 миллионов 770 072 манатов.
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