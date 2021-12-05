Газовое соглашение между Баку, Ашхабадом и Тегераном

Подписанное в Ашхабаде соглашение между Азербайджаном, Туркменистаном и Ираном по своповым поставкам газа является взаимовыгодным.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал иранский эксперт Института международных исследований Мехди Абулхасани.

По его словам, в рамках соглашения Иран не будет платить за газ, импортируемый из Туркменистана.

Эксперт подчеркнул, что соглашение имеет серьезное политическое и экономическое значение, что является положительным фактором для всех трех стран.

"Иран является соседом пяти стран-участниц Организации экономического сотрудничества. Более того, он находится под санкциями. Поэтому Иран должен развивать отношения с соседними странами", - сказал Абулхасани.

Он добавил, что соглашение также может создать перспективы для экспорта иранского газа в Европу.

Бывший директор департамента международных отношений Национальной иранской нефтяной компании Мохаммад Али Хатиби также отметил, что северные и северо-восточные провинции Ирана находятся на таком участке газовой сети страны, что давление газа в этих районах падает по мере увеличения потребления в холодное время года.

"Из-за проблем с инфраструктурой в этих провинциях Ирана невозможно реализовать какой-либо план по сокращению потребления в сжатые сроки. Соглашение по своповым поставкам газа между Туркменистаном, Ираном и Азербайджаном может предотвратить падение давления газа в северных и северо-восточных провинциях Ирана. В настоящее время альтернативного способа поставки газа в эти регионы нет", - добавил Али Хатиби.

Напомним, что 28 ноября в Ашхабаде Азербайджан, Иран и Туркменистан подписали контракт о своповых поставках газа.

Согласно документу, туркменский газ будет поставляться в Азербайджан по территории Ирана в объеме до 1,5-2 миллиардов кубометров в год. Своповые поставки туркменского газа в Азербайджан через территорию Ирана начнутся с 22 декабря нынешнего года. Трехстороннее соглашение обеспечит газом пять провинций Ирана.