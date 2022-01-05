Финансовые результаты четырех крупных госкомпаний, в том числе SOCAR, значительно улучшились

В рамках деятельности Азербайджанского инвестиционного холдинга в государственных компаниях началась реализация реформ в сфере корпоративного управления. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров.

"В настоящее время реализуется комплексный план действий по улучшению финансовых результатов этих компаний и повышению прозрачности. На сегодняшний день наблюдательный совет сформирован в девяти компаниях, а состав одного изменился. Диагностика результатов деятельности в правовой, финансовой, налоговой и коммерческой сферах проводилась с привлечением международных консультантов на восьми государственных предприятиях, находящихся под управлением холдинга", - сказал Джаббаров.

По его словам, на основе диагностики готовится план действий по направлениям, которые необходимо улучшить, и по вопросам, ожидающим своего решения.

"Разработка корпоративных стратегий для портфельных компаний, установление годовых и среднесрочных показателей эффективности и целей по повышению финансовой устойчивости, а также разработка дивидендной политики являются важными направлениями плана действий. Должен отметить, что принятые меры приносят свои плоды. Финансовые результаты четырех крупных госкомпаний, в том числе SOCAR, уже значительно улучшились, и эта тенденция усиливается", - добавил Джаббаров.