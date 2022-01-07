https://news.day.az/economy/1424186.html Азербайджан продолжает принимать грузы из Казахстана
Азербайджан продолжает принимать грузы из Казахстана
Азербайджан продолжает осуществлять грузоперевозки автомобильным транспортом в направлении Казахстана, сказали в пятницу Trend в Государственной службе автомобильного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, передает Day.Az.
По ее данным, также азербайджанская сторона продолжает принимать наземным путем грузы из Казахстана.
"На сегодняшний день госслужба проинформировала водителей о ситуации в Казахстане и продолжает следить за событиями в этой стране", - говорится в сообщении.
Отметим, что в Казахстане второго января начались протесты, которые переросли в массовые беспорядки.
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