Азербайджан продолжает принимать грузы из Казахстана

Азербайджан продолжает осуществлять грузоперевозки автомобильным транспортом в направлении Казахстана, сказали в пятницу Trend в Государственной службе автомобильного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, передает Day.Az.

По ее данным, также азербайджанская сторона продолжает принимать наземным путем грузы из Казахстана.

"На сегодняшний день госслужба проинформировала водителей о ситуации в Казахстане и продолжает следить за событиями в этой стране", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Казахстане второго января начались протесты, которые переросли в массовые беспорядки.