Сколько в Азербайджане выделили средств на выплату пенсий в 2021 году?

В 2021 году в Азербайджане выплаты по пенсионному обеспечению выросли на 118 миллионов манатов по сравнению с 2020 годом и составили 4,592 миллиарда манатов, сообщили Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения.

По данным ведомства, динамика роста пенсий в Азербайджане сохранилась и в прошлом году.

В этот период среднемесячный размер пенсии увеличился на девять процентов и составил 331 манат, в том числе среднемесячный размер пенсии по возрасту, увеличившись на восемь процентов, составил 358 манатов, говорится в сообщении.

В информации отмечается, что с начала 2019 года назначение пенсий в Азербайджане автоматизировано. За прошедший период 48,3 тысячи назначений пенсий, в том числе 22,6 тысячи в 2021 году, было осуществлено посредством электронной системы.