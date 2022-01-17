2021 год вошел в историю Азербайджана как год социальных реформ

2021 год был успешным для Азербайджана как с точки зрения социальных реформ, так и в других сферах. По итогам 11 месяцев 2021 года среднемесячный размер пенсий, повысившись еще на 10%, достиг 331 маната, среднемесячный размер пенсий по возрасту - на 9%, до 358 манатов. В то же время минимальная месячная заработная плата повысилась с 250 до 300 манатов. Это увеличение охватывает в целом 800 тысяч работников, половина из которых трудится в государственном, а другая половина - в частном секторе.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Солтан Мамедов, 60-процентный рост ежегодных расходов на социальное обеспечение в 2018-2021 годах, включая пенсии, пособия, стипендии, адресную социальную помощь, показывает, насколько большое значение азербайджанское государство придает социальной защите населения. Достижение расходов в этом направлении в государственном бюджете 6,4 миллиарда манатов подтверждает, что усиление социальной защиты населения является в Азербайджане одним из приоритетных направлений государственной политики, передает Day.Az.

Депутат подчеркнул, что дальнейшее расширение в последние годы программ социальной защиты и активной занятости, а также значимый рост по показателю пенсий и пособий, социальная защита лиц с инвалидностью, помощь со стороны государства малообеспеченным семьям, создание прозрачных и оперативных механизмов социальных услуг свидетельствуют о последовательных и системных реформах в этой области. 12 тысячам семей шехидов и инвалидам войны были предоставлены квартиры и частные дома. 7400 инвалидов войны обеспечены автомобилями. Распоряжением главы государства от 25 января 2021 года предусмотрено предоставление лицам из этих категорий в 2021-2025 годах 11 тысяч квартир или частных домов.

Как отметил Мамедов, указы и распоряжения, подписанные главой государства в декабре прошлого года, охватывающие более 2 миллионов человек, внесут вклад в дальнейшее улучшение социального благосостояния населения. Это можно рассматривать как очередной этап революционных реформ, проводимых в социальной сфере в Азербайджане. Указ о повышении минимальной заработной платы с 250 до 300 манатов, очередном повышении сумм пособий и стипендий, охватывающем 732 тысячи человек, осуществлении единовременной выплаты инвалидам первой Карабахской войны и другие меры показывают, что азербайджанское государство старается использовать все возможности для усиления социальной защиты населения.

Депутат выразил уверенность в том, что реформы в социальной сфере будут продолжены. Он отметил, что одним из важнейших элементов солидарности, взаимного доверия между государством и обществом в стране являются устойчивые инициативы государства по обеспечению благосостояния каждого гражданина.

Как сказала Trend депутат Милли Меджлиса Севиндж Гусейнова, социальные реформы в стране, проводимые под руководством Президента Ильхама Алиева, еще раз свидетельствуют о принятии систематических мер в направлении дальнейшего улучшения социального благополучия граждан.

"Такое внимание к социальной сфере в поствоенный период и в период пандемии еще раз показывает, что в центре политики главы азербайджанского государства находится обеспечение благосостояния граждан страны", - сказала она. Депутат отметила, что по сравнению с началом 2018 года среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане повысилась на 39%, среднемесячный размер трудовых пенсий - на 60%, социальных пособий - вдвое, пенсий Президента Азербайджанской Республики - в 2,2 раза: "Соотношение минимальной заработной платы к среднемесячной заработной плате повысилось с 26,5% в 2018 году до 38% в 2020 году. Подписанные главой государства в декабре 2021 года указы и распоряжения открыли новый этап социальных реформ, предусматривающих ежегодное выделение из бюджета дополнительных 1,5 миллиарда манатов. Минимальная месячная зарплата была повышена с 250 до 300 манатов, что охватывает 800 тысяч работников. В целом за последние три года минимальная ежемесячная зарплата выросла в 2,3 раза. В результате проделанной работы показатели пенсионного обеспечения и другие социальные показатели в Азербайджане находятся на первых позициях среди стран СНГ".