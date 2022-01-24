Министр энергетики Болгарии посетит Азербайджан

Министр энергетики Болгарии Александр Николов в феврале 2022 года посетит Азербайджан для участия в заседании Консультативного совета "Южного газового коридора" (ЮГК), которое пройдет в Баку, сообщили Trend дипломатические источники, передает Day.Az.

"Болгарскую делегацию на заседании возглавит министр энергетики Александр Николов", - сказали собеседники агентства.

Отметим, что "Южный газовый коридор" начал транспортировку азербайджанского газа в Европу 31 декабря 2020 года. Он транспортирует газ из региона Каспийского моря в европейские страны через Грузию и Турцию.

Этот масштабный проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоносителей, тем самым способствуя укреплению энергетической безопасности Европы. Стоимость проекта составила 33 миллиарда долларов при прогнозе в 45 миллиардов долларов.

Первое заседание Консультативного совета ЮГК состоялось 12 февраля 2015 г., второе заседание - 29 февраля 2016 г., третье заседание - 23 февраля 2017 г., четвертое - 15 февраля 2018 г., пятое - 20 февраля 2019 г., шестое заседание состоялось 28 февраля 2020 г. и седьмое заседание - 11 февраля 2021 г.