В Азербайджане объем расширенной денежной массы достиг исторического максимума

На 1 января этого года в Азербайджане объем расширенной денежной массы (M3) составил 34,647 млрд. манатов. Это новый исторический максимум.

Как передает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, этот показатель увеличился в месячном сравнении на 4,9%, а с начала прошлого года на 18,7%.