https://news.day.az/economy/1429449.html В Азербайджане объем расширенной денежной массы достиг исторического максимума
В Азербайджане объем расширенной денежной массы достиг исторического максимума
На 1 января этого года в Азербайджане объем расширенной денежной массы (M3) составил 34,647 млрд. манатов. Это новый исторический максимум.
Как передает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, этот показатель увеличился в месячном сравнении на 4,9%, а с начала прошлого года на 18,7%.
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